Дороговартісний мобільний телефон «APPLE» викрала невідома особа. До працівників Тернопільського відділу поліції звернулася жителька обласного центру.

Жінка повідомила, що під відпочинку в одному із ресторанів у неї викрали майно. Потерпіла навіть не помітила, як це сталося, адже залишила мобільник без нагляду.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу підозрюваного – це 19-річний тернополянин. У скоєному він зізнався. Майно правоохоронці вилучили.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 185 ККУ, повідомляють у поліції.