Працівники Тернопільського відділу поліції задокументували факт крадіжки в маршрутному транспортному засобі. Потерпіла через свою безпечність навіть не зауважила, як невідома особа привласнила її майно.

Зі слів тернополянки, під час проїзду в громадському автобусі, крадій непомітно витяг мобільний телефон, який вона оцінила в 3500 гривень. Зникнення техніки потерпіла виявила, коли покинула транспорт. Про подію вона повідомила на лінію «102».

У ході розшукових заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного – це житель обласного центру 2002 року народження. Молодик реалізував викрадене майно у ломбард, а кошти витратив на власні потреби.