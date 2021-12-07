До Тернопільського районного управління поліції звернулася 32-річна місцева мешканка. Вона повідомила, що на зупинці громадського транспорту стала жертвою крадія.

Невідома особа непомітно витягла з незакритого наплічника гаманець. Зникнення готівки жінка виявила вже в транспорті, коли виникла потреба в коштах. Про злочин вона повідомила правоохоронців.

За словами потерпілої в гаманці знаходились 1000 гривень та кредитна картка, з якої в подальшому зняли ще 4000 тисячі гривень.

Оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили особу підозрюваної. Нею виявилася 30-річна тернополянка. Протиправне жінка скоїла вперше. Частину готівки вона витратила на власні потреби, решту вилучили правоохоронці.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 ККУ.