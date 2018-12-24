Тернополянку обікрали, коли вона вийшла з квартири на кілька хвилин

24/12/2018 Розмір тексту:

Мобільний телефон загальною вартістю 8000 гривень викрала невідома особа. Саме таке повідомлення надійшло до працівників Тернопільського відділу поліції від жительки обласного центру.

Як зазначила заявниця, з її квартири невідома особу викрала засіб зв’язку. Подія трапилася в той момент, коли вона на кілька хвилин покинула приміщення, а двері не зачинила. Саме цим і скористався невідомий.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що злочин вчинив сусід заявниці 1991 року народження. У скоєному він зізнався. Викрадене майно молодик реалізував в ломбард, а кошти витратив на власні потреби, повідомляють у поліції.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України – «Крадіжка». Санкція якої передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.