Прикрий випадок стався у Тернополі 25 лютого. Нетвереза жінка упала в туалеті. Викликали медиків.

Як повідомляє Галас, о 9.00 бригада швидкої виїжджала на вул. Кривоноса до 58-річної жінки.

“За словами жінки, напередодні вона вживала алкоголь, а потім упала в туалеті… Із закритим уламковим переломом лівої стегнової кістки потерпілу, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в університетську лікарню”, – розповів Михайло Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.