Тернополянка Катерина Кондратенко здобула золото на Всесвітніх іграх школярів з вільної боротьби. Дівчина показала кращий результат у ваговій категорії 58 кг.

Всесвітні учнівські спортивні ігри тривають у Бєлграді. Видатні успіхи демонструє на цих змаганнях українська збірна. Як повідомили в Асоціації спортивної боротьби України, українська жіноча команда з вільної боротьби здобула десять золотих медалей із десяти можливих. Зокрема, у ваговій категорії 58 кг золоту нагороду виборола тернополянка Катерина Кондратенко.

“Спортсменка є вихованкою КУТОР «ТОДЮСШ з літніх видів спорту» та ТОШВСМ і тренера Сергія Кондратенка. Дівчина не лише талановита, а й надзвичайно наполеглива. Вона доклала усіх зусиль, щоб здобути цю перемогу, і це її вдалося. Тернопільщина має ким пишатися”.

Додамо, у неофіційному командному заліку наша збірна посідає перше місце за кількістю медалей серед 35 країн світу. Ще одну золоту нагороду здобув легкоатлет з Тернопілля Матвій Чауш.