Чемпіонат Європи серед чоловіків і жінок до 22 років завершився 23 березня у хорватському Поречі.

Участь у ньому взяли 25 українських спортсменів: 13 чоловіків і 12 жінок. Усього, як повідомили у Федерації боксу України, участь у турнірі взяли 216 чоловіків та 103 жінки. За результатами десяти змагальних днів українська команда виграла 10 медалей: 2 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Нагадаємо, що у кінці січня цього року у Тернополі відбувся чемпіонат України з боксу серед спортсменів до 22 років. Переможці цього турніру й були відібрані до участі у чемпіонаті Європи. До складу української команди увійшла й тернополянка Олеся Крисюк. На чемпіонаті України вона виграла золото у ваговій категорії 81 кілограм. А на чемпіонаті Європи стала бронзовою призеркою.

Олеся Крисюк, як зазначають в управлінні розвитку фізкультури та спорту ТОДА, дев’ятиразова чемпіонка України з боксу. Цим видом спорту займається вже майже десять років. За цей час виборола 9 золотих медалей на чемпіонатах України та дві бронзових – на чемпіонатах Європи. Представниця Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності, обласного ФСТ «Динамо», займається у спортивному комплексі «Текстильник», де тренується під керівництвом тренера Руслана Фірмана, студентка ЗУНУ.