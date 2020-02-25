Тернополянка Анастасія Бачинська посіла третє місце на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики, який проходив цими днями у м. Мельбурн (Австралія).

У другий день фінальних змагань українські гімнастки виступали у вправі на колодах, де з результатом 12,933 Анастасія виборола почесну бронзову медаль. Тернополянка також посіла сьоме місце у вправі на різновисоких брусах.

Від імені усієї тернопільської громади щиро вітаємо вихованку комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 2 імені Юрія Горайського Анастасію Бачинську зі здобуття чергових спортивних висот.

Бажаємо юній тернополянці подальших успіхів та перемог у професійному спорті.