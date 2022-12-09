Тернополянка загинула, намагаючись “зекономити” кілька хвилин часу

“Зекономлена” хвилина вартувала тернополянці життя, повідомляють у поліції.

Перехід дороги у невстановленому місці завершився летально для 58-річної мешканки обласного центру. Аварія трапилася 8 грудня близько 7:00 на вулиці Протасевича, неподалік пішохідного мосту.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпіла переходила дорогу у недозволеному місці з інтенсивним рухом транспорту і як результат – потрапила під колеса Toyota Land Cruiser. Травми тернополянки виявилися несумісними із життям.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно із ч. 2 ст. 286 КК України.

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