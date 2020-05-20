«Вітаємо, ви виграли авто!» – надто солодка брехня, яка згодом виявиться гіркою правдою. Однак краяни вірять раптовій смс-ці, яка вітає їх із дороговартісним виграшем.

Як зазначають у поліції, подібні повідомлення аферисти надсилають уже декілька років поспіль і таки знаходять чергових жертв.

Несподіване повідомлення про приз отримала 48-річна тернополянка. Для правдивості там було зазначене посилання на сайт, перейшовши за яким, призерка довідалася, що авто виграла, користуючись послугами платіжних терміналів, та банківськими послугами через телефон. Тож, якщо жертва афери ще мала сумнів, як її номер телефону потрапив у розіграш, після такого пояснення він зник. Зателефонувала за вказаним номером мобільного.

Менеджер запевнив, що за автівкою навіть не потрібно їхати, недешеву іномарку доставлять до місця проживаня. Головне – сплатити відсоток від вартості автомобіля та за оформлення документації. І щаслива майже власниця іномарки поспішила сплатити «державний податок», який нібито зобов’язані сплачувати всі, хто щось виграє.

Вже потім, коли перестав відповідати телефон, стало неактивним посилання на сайт, вона зрозуміла, що понад сто тисяч власних гривень перевела умілим шахраям та звернулася в поліцію.