Молода українська гімнастка з Тернополя Анастасія Бачинська сенсаційно виборола золото у вільних вправах на Європейських іграх-2019, які пройшли у Мінську.

За свій виступ дівчина отримала 13,200 бала та випередила Анету Голашову з Чехії (12,966) та шведку Джессіку Кастлес (12,933).

У цей день український гімнаст Олег Вреняєв був фаворитом у вправах на брусах. Він отримав за свій виступ 15,333 бала та виграв золоту нагороду. Другим став кіпріот Маріос Георгіу (14,900), третім фінішував Ферхат Арічан з Туреччини (14,833).

Загалом у активі збірної України на Європейських іграх 48 нагород – 14 золотих, 16 срібних та 18 бронзових.