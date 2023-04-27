Цими днями у м. Умань проходить Кубок України з веслування на байдарках і каное. Всього у змаганнях бере участь 21 команда із 430 спортсменів з різних куточків України.

Вихованка «КДЮСШ з водних видів спорту», кандидатка в майстри спорту України, стипендіатка Тернопільської міської ради Єлизавета Ліщина на змаганнях здобула срібну нагороду у категорії юніори байдарка – одиночка на дистанції 1000 м. Тренує призерку Ігор Степанович Ладика.

Триватимуть змагань з веслування на байдарках та каное до 28 квітня.

Вітаємо спортсменку та тренера із здобутками та бажаємо нових перемог.