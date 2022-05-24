Днями у чеському місті Рачіце завершився перший етап Кубка світу сезону 2022 з веслування на байдарках і каное, участь в якому брала тернополянка Іванна Дяченко.

Іванна є вихованкою Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 2 імені Юрія Горайського. Спортсменка здобула перемогу у фіналі «В» в байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів. Таким чином юна дівчина увійшла до десятки кращих спортсменок у світовому спринті.

Це відмінний результат тернополянки, яке вперше після успішних виступів у юнацькому спорті приймає участь у змаганнях серед еліти світового веслування.

Вітаємо Іванну з перемогою. Бажаємо надалі впевнено підкорювати світовий Олімп великого спорту.

До слова, всього Національна збірна Україна з веслування на байдарках і каное на першому етапі кубка світу «Canoe Račice» здобула шість медалей: три «золотих», дві «срібних» та «бронзу».