У шахрайську пастку: «Ваш син в поліції» потрапила 83-річна жителька Тернополя.

Щоб «відкупити» родича від проблем з законом, старенька віддала незнайомцю, який прийшов до неї додому, 3500 доларів.

Телефонний дзвінок пролунав у квартирі потерпілої вночі. Невідомий чоловік повідомив жінці, що її син вчинив аварію і тепер йому загрожує кримінальна відповідальність. Відтак співрозмовник запропонував вирішити питання, заплативши гроші. З переляку бабуся віддала аферистам 3500 доларів.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 ККУ –шахрайство. Працівники поліції вживають заходів щодо розкриття злочину.

