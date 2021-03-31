17 тисяч гривень. Саме стільки вартувало цуценя породи померанський шпіц і саме стільки втратила мешканка обласного центру через торги в мережі.

Історія афери не нова, але, на жаль, і далі дієва, бо знайдуться люди, котрі відправляють чималі гроші невідомим за товар, якого в руках не тримали. Так сталося і з 31-річною тернополянкою. Вона найшла оголошення в інтернеті, зателефонувала продавцю. Невідомий розхвалив песика, мовляв, родовід чудовий, всі документи в наявності, і за таку ціну жінка не знайде такий якісний живий товар. Чотирилапого друга потерпіла дуже хотіла, тому, не вагаючись, перевела 17 тисяч на картку продавцю. Собака мав вирушити до Тернополя потягом вже ввечері після зарахування коштів, однак з господарем тварини несподівано взагалі обірвався зв‘язок. Не додзвонившись до нього і так і не дочекавшись своєї покупки, жінка зателефонувала до працівників поліції.

За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження.

Аби не потрапити в тенета шахраїв, громадянам слід відразу оговорювати придбання товару з післяоплатою . Добросовісні продавці, як правило, погоджуються на такі умови, оскільки вони й самі зацікавлені реалізувати товар і отримати гроші. Така посилка буде дорожча, але вона гарантовано дійде до покупця, а він може ще до оплати товару перевірити вміст та технічний стан своєї покупки.

Щодо придбання тварин через мережу інтернет, тут ситуація складніша – кошеня чи цуценя в посилці не відправляють. Однак можна перестрахуватись: шукайте перевірених продавців, у яких є рейтинг і відгуки про продаж. У справжніх є багато відео своїх улюбленців, вони виставляють реальні фото, не відмовляються показати товар на камеру, надають особисті дані, копії документів.

Зрештою, завжди можна перевірити в «Google» ім’я продавця, номер його картки чи телефону. Якщо це шахрай, то, можливо, хтось уже написав про його неправомірні дії, адже в Інтернеті складаються «чорні списки» аферистів.