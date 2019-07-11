Заяви про шахрайство через мережу Інтернет правоохоронці реєструють майже щодня.

Жителі краю потерпають від пройдисвітів, що від імені банківських та фінансових працівників, псевдополіцейських або ж при купівлі-продажу товарів через мережу обкрадають довірливих людей. До усіх цих хитрих махінаторів додалися ще й американські військові.

Одному з таких пройдисвітів повірила і мешканка обласного центру. Жінка в Інтернеті познайомилася з американцем. Військовий лікар розповідав у листах про свою нелегку службу у Сирії, про померлу дружину та вже дорослих дітей. Запевняв тернополянку про свої серйозні наміри і вже планував спільне життя опісля закінчення служби. Щаслива потерпіла навіть не здогадувалася, що спілкується з банальним пройдисвітом, мета якого – її гроші.

Якось у листі лікар розповів, що йому необхідно переслати посилку з дуже цінними речами та величезною сумою грошей. Запевнив, що до свого дому її слати недоцільно, так як вантаж оподаткують, а гроші можуть і конфіскувати. Почав просити кохану отримати посилку в Україні, адже це будуть їхні спільні гроші. Необхідно лише оплатити доставку. І жінка погодилася.

Невдовзі вона отримала дзвінок, нібито з митниці, про цінний вантаж. Доставка та митний збір вартували чимало – кількасот тисяч євро. Однак жінка вірила, що в посилці коштів удесятеро більше, тож використала усі заощадження та навіть кредитні кошти, аби забрати бандероль.

Посилки мешканка Тернополя так і не дочекалася як і нареченого іноземця, натомість отримала лише борги та відкриття кримінального провадження за статтею 190 ККУ – шахрайство.

Подібна афера не нова. Насправді шахраї діють на території України, ніякого солдата із Сирії, Афганістану чи з Іраку не існує, та й посилки з-за кордону транспортуються іншим шляхом.

Щоб не стати наступною жертвою шахраїв, поліцейські застерігають громадян не перераховувати гроші невідомим. Передоплата, яку вимагають пройдисвіти уже є тривожним сигналом, що вас намагаються обдурити. Особливо безглуздо висилати гроші іноземцю, якого ви ніколи в очі не бачили. У будь-якому разі не робіть поспішних кроків та не перераховуйте свої заощадження. Пам’ятайте, що дешевий сир буває тільки в мишоловці, наголошують у поліції.