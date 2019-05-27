Майже двадцять п’ять тисяч гривень передала жителька обласного центру невідомому чоловікові. Потерпіла повірила, що син у небезпеці й віддала аферистам всі заощадження.

Як вдалося встановити правоохоронцям, до жительки Тернополя зателефонував невідомий, який представився медпрацівником. Шахрай розповів, що син пенсіонерки потратив у дорожньо-транспортну пригоду. За словами афериста молодик перебуває в тяжкому стані й йому необхідно зробити операцію, але за це треба заплатити.

Стурбована тернополянка погодилася та за якийсь час на її порозі стояв незнайомець, якому вона передала всі заощадження, а це 120 євро, 200 американських доларів та 800 гривень. Але й цього виявилося мало, тому вона віддала ще банківську картку з якої в подальшому було знято 15 000 гривень. Вже згодом коли краянка зв’язалася з сином, то зрозуміла, що її ошукали. За допомогою звернулася до поліцейських.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження, повідомляють у поліції.