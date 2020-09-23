Від телефонних аферистів потерпіла 65-річна тернополянка.

За словами потерпілої до неї зателефонував невідомий, який запевнив заявницю, що її донька стала учасником бійки й тепер їй загрожує кримінал. Аби уникнути відповідальності треба заплатити 22000 гривень. Жінка погодилася й переказала на різні мобільні номера кошти. Через годину жінці вдалося зв’язатися з донькою, яка спростувала інформацію.

За фактом шахрайства поліцейські відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 ККУ.