Тернополянка Тетяна Когут виборола “золото” на командному чемпіонаті України з легкої атлетики. Дівчина змагалася на дистанції 2000 метрів з перешкодами.

Як повідомили у Федерації легкої атлетики, це перша медаль командного чемпіонату України для Тернопільської області. Завдяки наполегливості і таланту, Тетяна встановила особистий рекорд і залишила далеко позаду суперниць.

“На дистанції 2000 метрів з перешкодами з особистим рекордом перемогу здобуває вихованка тандему Богдана та Володимира Дуди Когут Тетяна, вона подолала дистанцію з часом 6:48.36 секунд, що дозволило їй залишити суперниць далеко позаду! Щиро вітаємо спортсменку та її тренерів з успішним виступом та бажаємо знову покращити результати на чергових змаганнях”.

Додамо, легка атлетика — олімпійський вид спорту, який об’єднує спортивні дисципліни, що включають змагання з бігу, стрибків, метань та спортивної ходьби. Найбільш розповсюдженими видами легкої атлетики є бігові і технічні дисципліни на стадіоні, біг по шосе, крос та спортивна ходьба.