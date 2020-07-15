Працівники Тернопільського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за фактом шахрайства вчиненні щодо двох мешканців обласного центру. Краяни довіряли додзвонювачам й як наслідок втрачали власні кошти.

Одна з потерпілих сама того не розуміючи переказала на невідомий рахунок майже 9000 гривень. Жінка розповіла, що розмістила в мережі Інтернет оголошення про продаж меблів. До неї зателефонував потенційний покупець й почав майстерно психологічно маніпулювати краянкою. Він її запевнив, що для того аби кошти надійшли на її картковий рахунок їй необхідно здійснити певні операції з терміналом. Як наслідок замість отримати кошти, жінка переказала на вказаний аферистом рахунок 8889 гривень. Як тільки тернополянка спустошила свій рахунок, пройдисвіт поклав слухавку й вимкнув телефон.

Від подібного роду злочину потерпіла й 30-річна місцева мешканка. Жінка хотіла придбати постіль. Вона здійснила повну передоплату в розмірі 1000 гривень, а товар так не отримала.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.