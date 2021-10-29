Правоохоронці обласного центру відкрили кримінальне провадження щодо місцевого мешканця. Чоловік задля легкої наживи пішов на злочин.

На лінію «102» надійшло звернення від працівниці торговельного закладу. Вона попросила розшукати та притягнути до відповідальності незнайомця, який поцупив її мобільний телефон. Крадій скористався моментом та привласнив засіб зв’язку, який знаходився на прилавку каси.

У ході розшукових заходів правоохоронці вийшли на слід незнайомця. Ним виявився неодноразово судимий тернополянин. У скоєному він зізнався. Працівники поліції завадили підозрюваному реалізувати викрадене майно.

Відомості про злочин внесено до ЄРДР відповідно до ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.