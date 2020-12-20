У Туреччині відбувається чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, який через пандемію пропускає ціла низка сильних гімнастичних збірних.

Першочергово змагання мали відбутися навесні, але тоді були відмінені. І Європейська федерація гімнастики вирішила таким чином врятувати бодай якісь турніри з цьогорічного календаря, й провести першість наприкінці року. І турецький Мерсін запропонував прийняти ці змагання, пише Галас.

На відміну від цілої низки інших команд (у їх числі — Великобританія, Німеччина, Франція, Росія), які пропустили чемпіонат, збірна України приїхала до Туреччини і є однією з законодавиць мод. У командній першості серед жінок, фактично, єдиними гідними суперницями для українок були румунки.

У кваліфікації румунки обіграли українок майже на чотири бали, однак у фіналі українки взяли реванш, набравши у сумі — 154,663 бали. У румунок — 154,496.

Однією з лідерок української збірної є тернополянка Анастасія Бачинська. У фіналі командних змагань вона продемонструвала п’ятий результат серед учіх учасниць в опорному стрибку, сьому кількість балів на брусах та третій результат на колоді, чим суттєво допомогла нашій збірній вибороти золоті нагороди.

На третьому місці в загальному заліку — угорки, а четверту позицію посіли турчанки.

Сьогодні відбудуться фінали на окремих снарядах. Анастасія Бачинська пробилася до вісімки фіналісток на колоді.