Тернополянка Діана Марущак стала чемпіонкою України з легкої атлетики. Дівчина перемогла у бігу на дистанції 2000 м. з перешкодами.

Чемпіонат з легкої атлетики відбувся у Львові. Вперше на оновленому стадіоні «Скіф» інституту фізичної культури зібралися юнаки та дівчата 16-17 років. Загалом змагалося понад шістсот спортсменів з 25 областей України. Вихованка Тернопільської ДЮСШ Діана Марущак у бігу на 2000 м. з перешкодами з результатом 7.12,58 сек. здобула перемогу, виборовши золоту медаль. Як розповіла тренерка чемпіонки Оксана Дудів, дівчина талановита і наполеглива. Обласна дитячо-юнацька спортивна школа покладає надії щодо її олімпійського майбутнього.

На чемпіонаті також відзначилися інші тернопільські легкоатлети. Антонюк Андріана-Марія у бігу на 3000 м посіла п’яте місце, в стрибках у висоту Міхєєва Дар’я та Чауш Матвій були восьмими; дев’яті місця посіли Кацалап Ангеліна у метанні молота 3 кг та Мочук Марія у бігу на 2000 метрів з перешкодами; десяті місця у турнірній таблиці посіли Варушичев Ілля у стрибках у висоту та Навроцький Олексій у метанні спису.