Тернополянка Зоряна Лоїк виборола призові місця на Чемпіонаті Італії з фітнесу та бодібілдингу і стала абсолютною чемпіонкою Італії з бікіні.

Готувалась до турніру спортсменка 5 місяців, повідомляє TV-4. А це щоденні посилені тренування і силові навантаження. Та найскладніше, розповідає, обмеження у їжі.

Зоряна Лоїк більше семи років живе в Італії в містечку Сачіле. Там дівчина працює тренеркою у спортивному залі, а останній рік – професійно займається бодібілдингом й показує чудові результати.

Зоряна щоразу намагається говорити про війну в Україні на кожних змаганнях і радіє тому, що цього разу їй вдалось прославити Батьківщину на всю Італію.

Про непростий спортивний шлях українки в Італії – у сюжеті TV-4.