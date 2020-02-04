Дівчина поверталася потягом з Києва до Тернополя, коли відчула себе зле. Всі навколо сприйняли її за наркозалежну, лише одна жінка допомогла бідолашній.

Про випадок на своїй сторінці в соціальній мережі розповіла мама дівчини Наталія Салик, повідомляє «Ternopil24».

За словами тернополянки в ніч з 2 на 3 лютого її донька поверталася додому. Однак, її самопочуття різко погіршилося. Ймовірніше за все студентка отруїлася.

Однак, ні пасажири потягу, ні провідник не поспішали допомогти дівчині чи хоча б поцікавитися її здоров’ям.

«Вона безперестанку блювала. Була такою знесиленою, що ледь говорила. Пасажири та провідниця чомусь вирішили, що вона наркоманка. Але дочка спортсменка і ніколи навіть не палила», – зазначила Наталія Салик.

Лише одна жінка поступилася дівчині місцем на нижній полиці та одній із зупинок купила тернополянці ліки, від яких їй значно полегшало. Однак, дівчина була настільки знесиленою, що навіть не спиталася імені своєї рятівниці. Єдине, що вона пам’ятає так це те, що жінка вийшла на станції у Вінниці та разом з нею була дочка, яку звали Анфіса.

«Шановна жіночко з Вінниці, якщо до Вас попаде ця інфо, то дуже прошу напишіть мені в Фейсбук (месенджер) Nata Salyk. Якщо ж я Вас не знайду, то кожного разу, звертаючись з молитвою до Бога, я буду просити для Вас і вашої родини того ж, що для своєї. Надзвичайно вдячна! Божого благословіння Вам і вашій родині», – наголосила вдячна мама.