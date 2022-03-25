У Тернополі волонтерка Оксана Іконяк шиє для переселенців по пів сотні подушок щодня.

Про це розповіла Суспільному дизайнерка, яка започаткувала цю справу, Оксана Відяшова.

За її словами, коли допомагають, то легше виконувати замовлення.

“Кожен раз 30-40 заготовок Оксана мені привозить. Я лише наповнюю їх і зшиваю. Це дуже прискорює роботу. Інколи буває, що й 80 подушок ми можемо виготовити за день”, – розповіла Відяшова.

Директор однієї зі шкіл, де організували притулок, Руслан Заброцький говорить, що жінка не лише шиє подушки, а й сама розвозить їх по притулках.

“Ми облаштували класи. Волонтери, в тому числі й Оксана Іконяк, поприносили нам матраци, подушки, ковдри. Ми створили такі умови, щоби людям було комфортно. Впродовж майже двох тижнів дали притулок понад двом сотням переселенців. Це люди з Київської, Харківської, Херсонської та Донецької областей”.

Наталія Пономарчук приїхала до Тернополя з Харкова.

“Ми десять днів переховувалися в метро під пострілами і бомбами. Там дуже холодно було, ми спали на цементній підлозі. Тут добре, маємо матраци, подушки, рушнички”.

Оксана Іконяк каже, займається волонтерською діяльністю з перших днів війни. Спочатку плела захисні сітки та допомагала знайти притулок переселенцям. Зараз шиє подушки та розвозить їх до волонтерських організацій, які опікуються тимчасово переміщеними людьми.

“Я – багатодітна мама, виховую трьох синів: Тимофій – школяр, Тимурові виповнилося 5 років, а найменшому Тихомиру – 9 місяців. Удень працюю та доглядаю за дітьми, а вечорами займаюся волонтерськими справами”.

З початку війни волонтерка приїхала зі села в Тернопіль, була адміністратором в прихистку для приймання біженців. Зараз більше часу приділяє шиттю подушок. Швейну міні-майстерню облаштувала на кухні в квартирі, яку винаймає її сім’я.

“Таких заготовок для подушок я можу пошити в день кілька десятків, в залежності від потреби, від мого вільного часу. Коли починається комендантська година, ми зашторюємо вікна, наше світло нікому не заважає. Тоді беруся до шиття”, – говорить жінка.

Волонтерку підтримують старші сини Тимофій і Тимур.

“Щоби мамі не було скучно, ми розказуємо їй вірші”, – кажуть діти.

Окрім подушок, волонтерка бере й інші речі, які можуть знадобитися переселенцям.

“Я почала робити це після того, як зустрілася з жінкою, яка виїхала з бомбосховища. Вона сказала, що довго була в підвалі в одній і тій самій кофтині і штанах. У гуманітарній допомозі в нас є штани, піжамки, теплі халати. Є й дитячі речі. У притулки привозимо також іграшки, солодощі і розмальовки”, – повідомила Оксана Іконяк.