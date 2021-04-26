Українка Анастасія Бачинська 25 квітня здобула медаль в останній день змагань на чемпіонаті Європи-2021 у Базелі (Швейцарія). Бачинська принесла Україні бронзову нагороду.

17-річна Анастасія Бачинська сенсаційно виграла бронзову нагороду у вправах на колоді, повідомляє Спорт 24.

Україна не мала виступати у фіналі, але скористалася статусом другої запасної. Бачинська змогла виступити у фіналі через відмову двох учасниць.

Анастасія сповна скористалася своїм шансом і здобула бронзу. Для Бачинської – це перша особиста нагорода чемпіонату Європи.

Українка набрала 13,333 бала. Її випередила Мелані Де Хесус дос Сантос (Франція), яка вчетверте стала чемпіонкою Європи, та олімпійська чемпіонка 2016 року Санне Веверс (Нідерланди).

Бачинська принесла Україні третю медаль на чемпіонаті Європи. Раніше також “бронзу” сенсаційно здобув 17-річний Ілля Ковтун. 25 квітня чемпіоном Європи став Ігор Радівілов.