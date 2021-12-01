Чоловік пішов з дому 29 листопада о десятій годині вечора і не повернувся.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася 51-річна тернополянка і заявила про те, що її син пішов з дому та не повернувся. Розшукуваний – 1995 року народження. Прикмети: зріст-174 см, середньої статури, волосся темне, коротко стрижене, очі карі. Був одягнений у темно-синю з білим куртку, чорні спортивні штани, зелені кросівки.

Поліцейські звертаються до всіх, хто знає про місцезнаходження Ярослава Чумадевського, повідомити в чергову частину Тернопільського районного управління поліції за телефоном (0352) 27-11-70, або на лінію 102.