Про партію наркотиків, яка прийде на одне з поштових відділень Тернополя, надійшла інформація до працівників управління карного розшуку.

У день отримання за поштовою передачею прийшла жінка, але забрати товар не встигла. Тернополянку, 1986 року народження, затримали оперативники управління по боротьбі з наркозлочинністю. В пакунку правоохоронці виявили 200 грамів канабісу.

У ході розслідування стало відомо, що жінка разом зі своїм чоловіком, який є уродженцем Албанії, ще на початку року відкрила інтернет-магазин з продажу наркотиків. Реалізовували товар вони методом закладок. В місяць сімейний бізнес приносив від 100 до 200 тисяч гривень.

За словами Михайла Димиди, начальника управління по боротьбі з наркозлочинністю в області, в магазині продавалися різноманітні види наркотиків – амфетамін, PVP, мефедрон, канабіс. Аби не ділитися прибутком, помічників не наймали, а все робили самі.

Жінка замовляла через інтернет товар, спілкувалася із потенційними покупцями. В обов’язки чоловіка входило фасування та розповсюдження методом закладок.

Під час обшуку оперативники виявили та вилучи майже сотню готових закладок, мобільні телефони, зіп-пакети, сім-картки, ізострічку, магніти, чорнові записи та рекламні написи вказаного інтернет-магазину майже на 100 тисяч гривень.

Чоловік, як дізнався, що його дружину викрили та затримали правоохоронці, намагався залишити країну, але перетнути українсько-румунський кордон йому не вдалося. Його на пункті пропуску зупинили працівники прикордонної служби та передали поліцейським.

Тернополянці суд оголосив підозру згідно із ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ та обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Питання щодо її чоловіка вирішується. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.