Тернопільська легкоатлетка Наталія Стребкова виборола право на участь у літніх Олімпійських іграх. Наша землячка відстоюватиме честь України на головному спортивному змаганні у Токіо.

Наталія Стребкова стартуватиме в Олімпійських змаганнях легкоатлетів на дистанції 3 тисячі метрів з перешкодами. Подія запланована на 1 серпня. Дівчина – майстер спорту України міжнародного класу, випускниця факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Як зазначив тренер Олександр Степанюк, дівчина талановита і наполеглива. Вона переможниця ряду обласних, всеукраїнських і міжнародних змагань. Тернопільська обласна школа вищої спортивної майстерності покладає надії на олімпійське майбутнє своєї вихованки.

Додамо, олімпійські ігри – міжнародні спортивні змагання, які проводять кожні чотири роки. Переможці отримують довічне звання олімпійського чемпіона.