“Виплати від держави кожному громадянину України» – на таке оголошення натрапила мешканка Тернополя у соцмережі.

Перейшовши за посиланнями, вона ввела запитувану інформацію – номер телефону та пароль до онлайн-банкінгу. Далі, вважаючи, що підтверджує надходження коштів, жінка надала доступ до своїх банківських карт. Як наслідок, втратила усі гроші, що були на картці. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини правопорушення та особу зловмисника.

Працівники поліції застерігають: не відкривайте (принаймні під час воєнного стану) жодні посилання в месенджерах, соціальних мережах, SMS, адже ви не можете знати, що за ними приховано та куди вони ведуть.

Не вірте заголовкам, які обіцяють вам якісь виплати. Інформацію про програми підтримки від держави завжди публікують офіційні джерела (домен gov.ua). Також відповідні сповіщення з’являються в «Дії».

Не вводьте на сторонніх сайтах дані своєї картки. Навіть якщо ви маєте отримати гроші від держави, така заявка оформлюється через застосунок «Дія», усе підтягується автоматично.

Пам’ятайте, що фішинг розрахований на неуважних і технічно неосвічених людей, як правило старшого покоління. Тому попередьте своїх батьків, дідусів і бабусь про подібні шахрайські дії!