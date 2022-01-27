Позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна загрожує 53-річній жительці Тернополя, яка збула заборонену психотропну речовину знайомому.

У ході досудового розслідування слідчі зібрали докази, що у підозрюваної виник злочинний умисел на незаконне придбання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Тернополянка на прохання приятеля, який на той момент перебував в сусідній області, погодилася придбати заборонену речовину. Чоловік переказав на банківську картку жінки обумовлену суму, а зловмисниця через інтернет купила PVP. Вже наступного дня за допомогою служби доставки вона відправила посилку з забороненим вмістом знайомому.

Дії зловмисниці правоохоронці кваліфікували за частиною 2 статті 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб, , а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини).

Міру покарання їй обере суд.