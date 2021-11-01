Тернополянка померла в Італії у свій день народження

28 жовтня після важкої хвороби померла тернополянка Світлана Родіна. Без матері залишилося троє дітей.

Волонтери в Італії збирають кошти щоб тіло нашої зеллячки доставти на батьківщину, повідомляє Реально

“Вчора, 28.10.21на о. Іскія, після важкої хвороби відійшла у вічність, в день свого народження, наша землячка, мати трьох дітей Світлана 41 рік, дружина Василя Німчука…

Для перевезення тіла на Батьківщину збираються кошти…

В кого є можливість і бажання надати допомогу, звертайтесь: на Forio в український магазин до п. Іри ; в Ischia Porto магазин валізок “Orsola” Sig. Angelo, який розташований біля готелю Re Ferdinando та магазину Vodafon..Царство Небесне і Вічна Пам’ять” – повідомляє Lesya Petrunyak