Медики “швидкої” рятували тернополянку, яка посмакувала мандаринами.

Як повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус, 19 січня о 21:27 бригада швидкої виїжджала на вул. Курбаса в Тернополі, де надавала допомогу 52-річній пацієнтці. Жінка скаржилася на сильний свербіж у кінцівках рук та ніг, неспокій та висипання, пише Наш день.

При огляді медики швидкої побачили рясні висипання у вигляді червоних папул на передпліччі лівої руки. Висипання у жінки раптово з’явилися після того, як вона з’їла кілька мандарин.

Після наданої медичної допомоги пацієнтку, з діагнозом алергічна реакція, залишено вдома.