Працівники поліції задокументували факт шахрайства вчинений щодо жительки обласного центру.

Тернополянка потрапила на гачок афериста, який розмістив в мережі Інтернет неправдиве оголошення про продаж мобільного телефону. Аферист перед відправкою товару попросив жінку здійснити повну передоплату за товар в розмірі 5555 гривень. Як тільки краянка переказала готівку оголошення з інформацією про продаж засобу зв’язку зникло, а продавець вимкнув телефон.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 ККУ – шахрайство, повідомляють у поліції.