Працівники поліції застерігають жителів області не довіряти невідомим. Всі дані, якими ви володієте щодо ваших банківських рахунків, є конфіденційними.

Факт шахрайства, вчиненого щодо жительки обласного центру, задокументували тернопільські правоохоронці. Шахрай зателефонував тернополянці та шляхом обману переконав її переказати кошти на інший рахунок. В результаті здійснених транзакцій зловмисник заволодів 25 000 гривень.

Потерпіла розповіла працівникам поліції, що до неї зателефонував чоловік, який представився співробітником фінансової установи. Він запевнив жінку, що невідомі намагаються розрахуватися її банківською карткою в інтернет-магазині. Аби убезпечити кошти, необхідно швидко зняти увесь залишок та частинами, через термінал перевести на інший рахунок. Жертва афери виконала умови.

Відомості про правопорушення правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Вони встановлюють особу зловмисника.

Поліцейські закликають мешканців бути обережними, не повідомляти незнайомцям свою конфіденційну інформацію, у випадку, коли до вас телефонують під приводом змінити паролі, переказати гроші на інший рахунок чи мобільні номери, збільшити строк дії картки – кладіть слухавку та самостійно перевіряйте усю інформацію у відділенні банку, або ж за номером «гарячої лінії» банку.