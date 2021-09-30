9 тисяч гривень привласнили невідомі особи вчинивши аферу пов’язану з мобільним телефоном жительки обласного центру.

До поліцейських за допомогою звернулася 30-річна тернополянка. Вона повідомила, що до неї зателефонував чоловік, який представився працівником мобільного оператора. За історією афериста, через технічні роботи можливі подальші несправності зі зв’язком.

Аби згодом без труднощів відновити з’єднання, необхідно повідомити дані жінки та останні набрані. Заявниця не задумуючись про наслідки так й зробила. Вже через певний проміжок часу вона отримала сповіщення про оформлення кредиту через мережу Інтернет на суму 9000 гривень.

За фактом шахрайства працівники поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 ККУ.

Суть афери за допомогою якої діяли пройдисвіти в тому, щоб отримати саме дублікат вашої сім-карти. Після цього зловмисник може без труднощів розпоряджатися вашими коштами.

Схема проста й водночас дієва. Зловмисники можуть представлятися співробітниками різних установ, аби дізнатися ваші набрані й вхідні дзвінки. Якщо це їм не вдається, вони дзвонять на телефон жертви під будь-яким приводом, щоб зробити так, аби залишити на телефоні абонента пропущені або вхідні дзвінки. Того ж дня потерпілі отримують сповіщення або навіть не знають про той факт, що їх SIM-карту заблоковано.

Вони звертаються до оператора під виглядом власника номера та називають перелік останніх дзвінків, які самі ж раніше спровокували, й виготовляють дублікат SIM-карти. Зрозуміло, що здобиччю шахраїв стають кошти з мобільного рахунку жертви. Але основна мета пройдисвітів спустошити саме електронні гаманці людей, адже мобільні телефони прив’язані до банківських карт. Саме завдяки цьому вони отримують доступ і до різноманітних транзакцій з ними.

Правоохоронці наголошують, що такий вид шахрайства не загрожує абонентам, які мають контракти з мобільними операторами. Адже усі операційні послуги по їхніх рахунках здійснюються після підтвердження особи.

Натомість більшість громадян користуються мобільним зв’язком анонімно, тож працівники телекомунікаційних компаній не можуть точно встановити, хто звертається по дублікат SIM-карти.

Але вихід зі ситуації є, адже у різних операторів є можливість зареєструвати свої особисті дані та прив’язати SIM-карту до паспорту й отримати додатковий захист на випадок непередбачуваних ситуацій.

Також ви можете уточнити інформацію у вашого оператора про можливу послугу: блокування самостійної заміни вашої SIM-картки сторонніми особами. Саме завдяки цьому громадяни можуть якнайкраще убезпечити свої кошти від рук невідомих осіб.