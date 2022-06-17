Львівські митники запобігли вивезенню закордон 104 тисяч доларів США.

Таку суму готівки громадянка України планувала провезти через пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» 15 червня, повідомляють у Львівській митниці.

За кермом автомобіля «Mercedes-Benz» жінка обрала для проходження митного контролю смугу «зелений коридор», не вказавши у декларації про наявність валютних цінностей.

Спробу переміщення готівкових коштів у сумі 104 тис доларів США зупинили співробітники відділу митного оформлення №4 та Управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці. Виявили згаданий транспортний засіб за сприяння працівників відділу внутрішньої безпеки Львівської митниці. Наразі вирішується питання щодо документування виявлених фактів порушення митних правил.