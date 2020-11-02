У шахрайську пастку потрапила 63-річна жителька Тернополя. Жінка хотіла продати будинок, а натомість втратила 2 тисячі гривень.

До співробітників Тернопільського відділу поліції звернулася 63-річна жителька обласного центру із повідомленням про вчинення щодо неї шахрайських дій. Жінка розповіла, що розмістила на одному із популярних сервісів оголошення про продаж свого будинку в одному із сіл області. До неї зателефонував незнайомець, який нібито захотів придбати житло.

Псевдопокупець розповів тернополянці, що нещодавно відкрив магазин у тому ж селі, а зараз підшуковує там будинок. Варіант продавчині йому підходив. Чоловік почав квапити жінку, аби якнайшвидше оформити договір купівлі-продажу. Запропонував скористатися послугами свого знайомого нотаріуса, який мав допомогти з оформленням документів. Дав їй номер, за яким потерпіла зателефонувала.

Під час телефонної розмови псевдонотаріус попросив тернополянку оплатити послуги наперед. Сума – 5 тисяч гривень. Жінка погодилася і почала перекидати гроші на телефонний рахунок незнайомця. Потерпіла перерахувала дві тисячі гривень і вирішила зателефонувати покупцеві. Чоловік почав переконувати тернополянку, що все добре і потрібно оплатити нотаріусу решту суми. Коли ж тернополянка відмовилася, обидва співрозмовники вимкнули свої мобільні телефони і на зв’язок більше не виходили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Поліцейські встановили, звідки телефонували потерпілій, та вживають заходи щодо розкриття злочину.