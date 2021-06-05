Жителька обласного центру хотіла влаштуватися на роботу, а натрапила на афериста, який збагатився за її рахунок на 52 000 гривень.

Потерпіла знайшла в інтернеті оголошення про працевлаштування та зателефонувала «роботодавцю». Невідомий пообіцяв великий заробіток онлайн, однак для цього необхідно було надіслати гроші для оформлення документів, що вона й зробила. Через декілька днів жінка зрозуміла, що її ошукали. Зокрема зловмисник не відповідав на телефонні дзвінки, а згодом взагалі вимкнув телефон.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 190 «шахрайство» Кримінального кодексу України. Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб причетних до протиправної діяльності.