Тридцять тисяч гривень втратила тернополянка, бажаючи отримати матеріальну допомогу.

Переглядаючи новини в месенджері, 27-річна тернополянка побачила інформацію про можливість отримати матеріальну допомогу. Перейшовши за посиланням, побачила начебто сайт відомого банку, клієнтом якого є. Без вагань виконала всі умови, ввівши дані банківської картки. Через деякий час банк надіслав сповіщення, але не про надходження коштів, а про те, що з її рахунку знято майже тридцять тисяч гривень. Як з’ясувалося, посилання було на фішинговий сайт, дуже схожий на сайт фінустанови.

Поліцейські пояснюють: правопорушники роблять розсилку повідомлень в телеграм каналах, в соціальних мережах, за допомогою смс-повідомлень, де розповідають про виплату матеріальної допомоги. У повідомленні вказують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку. За посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей.

Якщо ви, заповнюючи заявку дійшли до розділу, де вас просять ввести дані банківської картки – зупиніться і вийдіть з даної сторінки, навіть, якщо вона нагадуватиме відомий сайт банку, чи іншої установи. Це так званий фішинг.

Пам’ятайте: беріть інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел; уважно перевіряйте URL-адресу сайту – один непомітний символ може означати, що людина потрапила на фішинговий ресурс; не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах; якщо ж фінансову інформацію розголошено, негайно зверніться до банку та заблокуйте картку, повідомте про випадок шахрайства поліцію.