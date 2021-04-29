Незважаючи на чималу кількість застережень розміщених в різних засобах масової інформації правоохоронці продовжують документували все нові факти шахрайства вчиненні щодо мешканців області. Громадяни не перевіряють отриману інформацію, й самі своїми діяли допомагають невідомим збагачуватися за їх рахунки.

Від афери потерпіла й мешканка міста. Вона розповіла, що в одній із соціальних мереж їй надійшло повідомлення від подруги, яка просила позичити грошові кошти в сумі 3000 гривень. Заявниця без роздумів здійснила транзакцію, а коли зателефонувала до приятельки, то зрозуміла, що її ошукали. Про подію вона повідомила правоохоронців.

Відомості про злочин працівники поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.