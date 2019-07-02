Про українських спортсменів знову говорять. 14 медалей вибороли на Європейських іграх у Мінську.

Два золота українській команді принесли гімнасти Олег Верняєв і 15-річна тернополянка Анастасія Бачинська, повідомляє телеканал Тернопіль 1.

Такого успіху від Анастасії ніхто не очікував, оскільки під час виконання коронних вправ спортсменка неодноразово помилилась. Щоправда, це не завадило їй продемонструвати найкращий результат.

Додамо, ще 4 золоті медалі здобули у боксі, карате та греко- римській боротьбі.