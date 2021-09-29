Тернополянка Анастасія Бачинська привезла з Угорщини “золото”, “срібло” і “бронзу”

23-26 вересня у місті Сомбатгей, Угорщина, відбулися представницькі змагання зі спортивної гімнастики – 8th Hungarian Grand Prix Competition, які стали заключними перед чемпіонатом світу в Японії.

На етапі Гран-прі учасниця збірної команди України, вихованка комунального закладу Тернопільської міської ради «КДЮСШ ім. Ю. Горайського» Анастасія Бачинська стала найуспішнішою гімнасткою у жіночих змаганнях.

Анастасія Бачинська, зокрема, взяла участь в усіх чотирьох фіналах та здобула одразу три нагороди:

– «золото» – у вільних вправах (12.7), обійшовши угорську спортсменку Ченге Бачкай і канадійку Сідней Тернер;

– срібну медаль – в опорному стрибку (13.175);

– «бронзу» – у вправах на брусах (13.2).

Загалом, українська збірна зі спортивної гімнастики на етапі Гран-прі в угорському Сомбатгеї здобула дев’ять медалей, чотири з яких золоті.

Вітаємо Анастасію Бачинську з високими досягненнями і бажаємо нових перемог на чемпіонаті світу, що стартує уже 18 жовтня в Японії.