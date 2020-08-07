Червона зона, до якої віднесли Тернопіль за постановою Кабміну, передбачає повну зупинку роботи громадського транспорту. Втім, депутати міської ради вирішили не запроваджувати таких обмежень, вважаючи рішення Уряду необ’єктивним.

Все ж у маршрутках і тролейбусах посилили контроль за виконанням санітарно-епідемічних правил.

«Ми розуміємо, що зупинка громадського транспорту тягне за собою зупинку соціально-економічного життя міста. Всі тролейбуси та автобуси виїжджають з дотриманням усіх карантинних вимог. Водії та кондуктори попереджені про необхідність дотриманням маскового режиму, а також нормативної кількості перевезення пасажирів у громадському транспорті», – зазначив начальник міського управління транспортних мереж Олег Вітрук.

Також на засіданні міського оперативного штабу вирішили рекомендувати людям із групи ризику не користуватися громадським транспортом. Порада пов’язана із тим, що COVID-19 є найбільш небезпечним для осіб понад 65 років із супутніми захворюваннями.

Додамо, у Тернополі від ускладнень коронавірусу померла відома лікарка. Жінці було 63 роки, її госпіталізували до лікарні швидкої допомоги 7 липня. Лікарі тривалий період боролися за її життя. Втім, COVID-19 дав ускладнення і врятувати жінку не вдалося.

Софія Романська