Тернополянам, які звертаються до управління соціальної політики за призначенням різних видів соціальних допомог з 10 липня не потрібно подавати довідки про зареєстрованих осіб в житловому приміщенні, про склад сім’ї та про реєстрацію місця проживання.

Ці документи працівники управління отримають самостійно із «Реєстру Тернопільської міської територіальної громади». Відповідно до розпорядження міського голови вони мають доступ до отримання Витягу з реєстру територіальної громади м. Тернополя про зареєстрованих осіб в житловому приміщенні.

Такі зміни мають на меті покращити надання соціальних послуг та спростити процедуру оформлення документів щодо призначення соціальних допомог, пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг тощо. Довідки про зареєстрованих у приміщенні осіб та місце реєстрації проживання тепер не треба подавати при оформленні: допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; допомоги на дітей одиноким матерям; допомоги особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам; допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; субсидій на оплату житлово – комунальних послуг; адресної безготівкової допомоги з коштів місцевого бюджету; технічних та інших засобів реабілітації особам з інвалідністю та інших соціальних виплат і пільг. Якщо при оформленні зазначених пільг в управлінні соціальної політики будуть вимагати надати довідку про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання, то можна поскаржитися начальнику управління за телефоном 25-06-11 або написати про це на фейсбук-сторінку Тернопільської міської ради.

У міські раді планують також надати доступ до «Реєстру» працівникам освітньої сфери, щоб батькам не треба було подавати вказаних довідок при оформленні дитини до садочку чи школи.

Ольга Трач