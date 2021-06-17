«Життя після COVID-19», – відкриту лекцію під такою назвою організували для людей старшого віку у Тернополі. Вони дізнавалися про те, як реабілітуватися після хвороби та не допустити загострень серцево-судинних хвороб.

Заняття провели в рамках соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Для тернополян поважного віку лекцію прочитала лікар-кардіолог Олена Прокопович. «COVID-19 може мати різні наслідки, у тому числі і може впливати на загострення серцево-судинних хвороб. І у старшому віці потрібно посилено стежити за здоров’ям, щоб не допустити ускладнень. Важливим є правильний раціон харчування, міцний сон. Якщо є ознаки хвороби – пришвидшене серцебиття, підвищений тиск, швидка втомлюваність, біль, необхідно звертатися за кваліфікованою медичною допомогою».

Зустріч відбулася у форматі діалогу. По завершенню лекції тернополяни літнього віку отримали відповіді на власні запитання, а також професійні консультації щодо лікування серцево-судинних хвороб.