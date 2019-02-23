Тернополянам розповіли, як вибирати президента

23/02/2019 Розмір тексту:

44 кандидати у Президенти зареєструвала Центральна виборча комісія України. Останнім часом їхня агітаційна діяльність більш активна, – кажуть представники громадянської мережі «Опора».

Упродовж виборчої кампанії, яка стартувала 31-го грудня 2018-го року, представники громадських організацій виявляють окремі порушення, які стосуються агітаційної діяльності кандидатів.

«Загалом початок виборчої кампанія у Тернопільській області характеризується невисокою активністю серед кандидатів. Період реєстрації тривав з 31-го грудня до 3-го лютого. Кандидати в регіоні використовують зовнішню рекламу, друковані та аудіовізуальні ЗМІ. Можемо спостерігати, що останнім часом агітаційна діяльність кандидатів дещо пожвавилася. Також фіксуємо візити зареєстрованих кандидатів. Візити мають досить різну тематику і характер. Дехто з кандидатів проводить зустрічі з виборцями, або ж проводить окремі вуличні акції із залучення людей», – каже координаторка громадянської мережі «Опора» в Тернопільській області Ольга Галушка.

Перед тим, як визначитися за кого голосувати на виборах, директор центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик радить жителям Тернопільщини ознайомитися з програмами кандидатів у Президенти. Також виборцям вивчити біографії кандидатів, проаналізувати склад їхніх команд. Варто критично оцінювати фаховість потенційного президента, його теперішні досягнення, а також менеджерські задатки.

Софія Романська