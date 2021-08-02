У рамках проведення загальноосвітньої інформаційної кампанії з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми на Театральному майдані міста Тернополя відбувся захід організований ТМЖК “Відродження нації”.

На локації Тернопільського міськрайонного центру зайнятості фахівець сектору рекрутингу ТМРЦЗ Марія Калаш інформувала містян про небезпеку потрапляння у ситуацію трудової торгівлі людьми, коли вони погоджуються на сумнівні вакансії та надто привабливі умови праці за кордоном; розповідала про можливості працевлаштування в Україні; презентувала інтерактивну карту вакансій Тернопільської області, якою можна скористатися за посиланням https://bit.ly/3gwHT32.

Учасники заходу ознайомилися з послугами державної служби зайнятості щодо пошуку роботи, з актуальними вакансіями; дізналися про профорієнтаційні послуги та проходження професійного навчання за направленням служби зайнятості. Під час акції громадяни отримали інформацію про глобальну проблему торгівлі людьми, про те, як правильно подбати про свою безпеку, про те, що хорошу роботу та стабільний дохід можна отримати і в нашій державі, перебуваючи поряд зі своєю сім’єю.