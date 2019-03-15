Таємниці людського почерку розкриватиме тернополянам місцевий графолог Дмитро Штокалюк. Під час зустрічі у «Medialab Ternopil» він розкаже, як за допомогою цього уміння людині краще зрозуміти себе та дізнатися про приховані таланти. Спілкування відбудеться 16 березня о 13.00 у ПК «Березіль» на другому поверсі у 18 кабінеті.

– Почерк є своєрідним дзеркалом людини й може розповісти про неї навіть те, що вона сама не знає або воліє приховати від себе, – переконаний Дмитро Штокалюк. – І не важливо, багато ви пишете чи берете ручку, лише для того, аби поставити підпис, навіть кілька літер можуть бути промовистими. На занятті ви глибше пізнаєте себе, відкриєте для себе приховані риси та схильність до певних талантів, а також отримаєте можливість більше дізнатись про близьку вам людину.

Графологія – це цікава і корисна царина психології, яка допомагає глибше пізнати себе та свої можливості, дізнатись більше про партнера, а саме, ті риси характеру, які він прагне приховати, визначити психологічну сумісність чи не сумісність людей, при потребі навчитись підбирати персонал для фірми. Всі ці прикладні аспекти застосування графології Дмитро Штокалюк розкрив у новій книзі «Рукопис розкаже про людину багато». Озайомитися з цим виданянм можна буде під час зустрічі. Оскільки кількість місць обмежена, то організатори заходу просять бажаючих взяти участь у майстер-класі попередньо зареєструватися.

Ольга Трач